İstanbul'da "Kirvem AK Parti 2. Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca sünnet ettirilen ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 çocuk için şölen düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'ndaki "Kirvem AK Parti 2. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği şölende çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Madak, ailenin kendilerinin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Ailemiz, nefessiz kaldığımızda nefesimiz, mutsuz olduğumuzda sevincimiz, karanlık dünyamızda güneşimizdir. Ailemiz sayesinde hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğreniriz. Nasıl insanlar olduğumuzun cevabını önce ailemizde buluruz. Dini inançlarımızı, ahlaki değerlerimizi, sevgiyi, saygıyı da ilk olarak ailemizde görür, öğrenir ve yaşarız. Modern hayatın getirdiği zorluklar ve dayattığı yaşam tarzlarına karşı ailemiz bizler için bir can simididir, sığınılacak limandır." dedi.

Bakanlık olarak devletin şefkat ve merhamet yönünü temsil ettiklerini dile getiren Madak, ailelere hizmet sunarken her zaman sevgi ve muhabbeti öncelediklerini vurguladı.

Madak, "Sizlerin mutluluğu, huzuru, refahı için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Aile kurumumuzu güçlendirmek, tehlikelerden korumak ve aile değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için kültürel, maddi altyapı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ailelerimizin yanındayız." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de şölende emeği geçenlere teşekkür ederek, toplumun temel dinamiğinin aile olduğunu söyledi.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Ailede annemiz, babamız ve gül gibi baktığımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız var. Onların kimlikleri, karakterleri, kişilikleri, değerlerimize bağlılıklarıyla doğru orantılı şekilde oluşuyor. Bu anlamda en güzel geleneklerimizden biri olan sünnet şölenimiz vesilesiyle de çocuklarımızın kendi değerleriyle barışık olarak hayata hazırlanmalarına en büyük desteğin sağlandığına inanıyorum. Anne ve babaları tebrik ediyor, nice böyle mutlu günler yaşamalarını diliyorum. Çocuklarımız bugün burada ilk adımı attılar. Allah'ın izniyle iş hayatında da ekonomide de sporda da sanatta da siyasette de böyle nice güzel adımları atacaklar."

Şölende, şehit ve gazi çocukları, yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 çocuk eğlenceli bir gün geçirdi.

Madak, Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, diğer protokol üyeleri ve sünnet ettirilen çocukların katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.