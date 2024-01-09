İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, İSTANBUL'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimeleriyle, kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.

Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü başta olmak üzere İstanbul'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleriyle kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde belirli noktalarda kar yağışı başladı.

"UZUN ZAMANDAN BERİ BEKLİYORDUK"

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.Kayhan Balıkçı, "2024'ün ilk karı yağdı, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri bekliyoruz. İstanbul için belki biraz tehlikeli olabilir trafik için." dedi.Şeyhmuz Akdoğdu ise, "Yılın ilk karı güzel hissettiriyor. Beklemiyordum açıkçası, daha birkaç gün öncesine kadar hırkayla geziyordum. Bir anda kar geldi, güzel birşey yani." şeklinde konuştu.

TAKSİM'DE SULU KAR

Taksim'de ise rüzgarla birlikte yer yer yağmur ve karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle toplu taşıma araçlarıyla işe gidenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.