İstanbul'da hırsızlık yapan şüpheli cüzdanını düşürünce yakalandı

İSTANBUL'da işyerlerine girerek suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yapan şüpheli son işinde cüzdanını düşürünce polis tarafından yakalandı. Daha önceden 67 suç kaydı bulunan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaptıkları anlarda cüzdanını düşürmesi güvenlik kameraları görüntülendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da bir çok işyerine girerek hırsızlık yapan bir grubun peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hırsızların bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen şüphelilerin, işyerlerinin altına üstüne getirerek para aradıkları görüldü.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken bir detay gözlerinden kaçmadı. Şüphelilerin 5 Haziran'da Güngören'de bir tekstil atölyesine hırsızlık için girdiği ve bir miktar para çaldığı olayda şüphelilerden birinin cüzdanını düşürdüğü görüldü. Düşen cüzdanının fark etmeyen şüphelinin arkadaşlarıyla birlikte hızla kaçtığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bulunan bu cüzdandaki bilgileri değerlendirerek şüphelilerden Mehmet Can U.(29)?un kimliğini belirledi. Bahçelievler'de önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Can U.?nun daha önceden 67 suç kaydı olduğu ayrıca mahkeme kararı ile arandığı tespit edildi.

Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte Bakırköy'de bir evden hırsızlık, Başakşehir de bir kuyumcu da meydana gelen hırsızlık, Güngören'de bir tekstil atölyesinden hırsızlık ile Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.