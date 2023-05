İstanbul'da Hıdırellez Şenliği Yapıldı

BAHAR'IN müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Hatay'dan gelen depremzede Saadet Sipahioğlu dileğinin sağlık ve huzurla yeniden ayağa kalkmak olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayanlar Hıdırellez kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın akın etti. Baharın gelişi, İBB'nin Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı. Yenikapı'da, dans şovları ve yarışmalara, ateş üzerinden atlamalara sahne oldu. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, dilek ve duaların kabul olduğuna inanılan Hıdırellez'de, vatandaşlar gül ağaçlarına da dileklerini astı. Etkinlik alanında, vatandaşlar birçok ritüeli yerine getirdi.

ÇOCUKLUĞUMUZU YAŞADIK

Etkinlik alanına gelen Neşe Arslan, '4 dilek diledim, ikisi kızıma, biri bana, biri de eşime. İlk defa diliyorum çünkü mümkün olduğu kadar kendi işlerimi kendim takip ediyorum. Umutla geldim. Başka şeyler için de güzel şeyler olacak, inanıyorumö dedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyen bir kişi de, 'Daha önce de dilek dilemiştim. Senelerdir bu dileği istiyorum ama 9 senedir kabul olmuyor. İnşallah bu seneö ifadelerini kullandı. Berna Çevik, 'Pamuk şeker yedik, patates yedik. Bütün çocukluğumuzu yaşadık. Dilekleri dilemeye daha fırsat kalmadı. Dileğim sır, söyleyememö dedi. Feray Erdaş da, 'Yıllar önce gül dibine araç çizdim, anahtar çizdim, kapı çizdim. Oğlumla ilgili güzel süreçler yaşadık. Bu nedenle inanıyorumö diye konuştu.

DEPREMZEDEN 'GÜÇ' DİLEĞİ

Hatay İskenderun'dan gelen depremzede Saadet Sipahioğlu, 'Etkinlik çok güzel. Şu an oradaki herkes çok kötü durumda. Herkese bu güzel günde sağlık, huzurla yeniden ayağa kalkmayı diliyorum. İnşallah bir an önce hepimiz ayağa kalkarız. Güçleniriz. Memleketimizin ışığı söndü. Umarım bir an önce yeniden renkleniriz, yeniden ışıldarız. Herkese ayakta durmak için güç diliyorum. Çok zor günler yaşadıkö ifadelerini kullandı.