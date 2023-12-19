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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

19 Aralık 2023 21:56 Güncelleme: 21:58 Abone Ol

İstanbul polisi, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında detaylı arama yapıldı ve şüpheli kişilerin GBT sorguları gerçekleştirildi.