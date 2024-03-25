İstanbul'da çatışan 2 gemide hasar oluştu

Türkeli Demir Sahası'nda çatışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Demir Sahası'nda, "Sk Friendship" isimli 112 metre boyundaki genel kargo gemisi ile "Ada" isimli 229 metre boyundaki dökme yük gemisi çatıştı.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki gemide hasar oluşurken, yapılan kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.