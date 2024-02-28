İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital Deneyim Müzesi Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Dijital Deneyim Müzesi hizmet vermeye başladı.

Beyoğlu Miniatürk'teki müzenin önünde düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, müzenin, Türkiye'nin metrekare bazında en büyük sabit dijital deneyim müzesi olduğunu söyledi.

Müzenin 2 bin metrekareye yayıldığını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'un tam kapsamlı dijital müzesi olması özelliğini de taşıyor. Kültür A.Ş Dijital Deneyim Müzesi, yeni nesil müzecilik anlayışının da özel bir örneği." dedi.

Müzenin, dijital sanata ve bilime etkileşimli biçimde erişme imkanı da sunduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii burada zaman içerisinde değişen konseptlerle, yeni yazılımlarla heyecan verici yolculuğuna da sürdürülebilir bir şekilde devam edecek. Bir de gençlerimiz için özel bir müjdemizi duyuralım. Müzemiz bir hafta boyunca 24 yaş ve altındaki tüm gençler için ücretsiz olacak. Müzemizi ziyaret etmek isteyen 24 yaş altı gençlerimiz, bu kampanyadan yararlanmak için 'Radarİstanbul' uygulamasından aldıkları QR kod ile girişlerini yapabilirler. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Bayrampaşa'da halk buluşması

İmamoğlu, daha sonra Bayrampaşa'da halk buluşmasına katıldı.

İstanbul'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart seçimlerinde destek istedi.