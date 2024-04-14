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İstanbul Beykoz'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Para Cezası

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İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyen ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlilerine küfür eden sürücüye 29 bin 530 TL para cezası kesildi.

İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyen ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlilerine küfür eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. Görüntülerde bir ambulansın Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Yeni Riva Caddesi'nde geçiş üstünlüğünü kullanarak ilerlediği sırada, seyir halinde ilerleyen farklı bir aracın ambulansa yol vermeyerek geçişini engellediği görüldü. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde ambulansın önünü keserek hem trafik akışını engelleyen hem de ambulansın ilerlemesini geciktiren araç içinde bulunan kişinin, sağlık personellerine ve ambulans sürücüsüne yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı tespit edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 29 BİN 530 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Çalışmalar kapsamında araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen şüpheli aracın sevk ve idaresini sağlayan A.E. ile aracın arka koltuğunda bulunan ve sinkaflı kelimeler kullandığı belirlenen E.A. aynı gün kullandıkları araçla yakalandı.  Araç sürücüsü A.E'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "Aksine işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın geçişini engellemek yol vermemek", "Kamunun rahatını bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak", "Sürücü belgesiz araç kullanmak"tan toplamda 29 bin 530 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheli araç işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafikten men edildi. Yolcu koltuğunda bulunan E.A. hakkında ise  hakaret suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

FAHRETTİN KOCA DA PAYLAŞIM YAPTI

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "İstanbul Beykoz'da ambulansa yol vermeyip, önünü kesen ve trafiğin akışını engelleyen aracın sürücüsüne, işlediği trafik suçları sebebi ile 29.530 Lira para cezası kesildi. Sürücüyle araçta bulunan kişi, sağlık görevlilerine hakaret sebebiyle gözaltına alındı, haklarında işlem başlatıldı. Bakanlığımızın takibi ile başlatılan sürecin, mevcut ve daha sonraki sonuçlarıyla uyarıcı olacağına inanıyoruz" paylaşımı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Güvenlik Ceza Trafik Hukuk Güncel Haberler

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