SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, İzmir'in Urla ilçesindeki Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde yapılan törende, İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, İzmir'in Urla ilçesindeki Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde yapılan törende, İzmir-İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı. Bakan Varank, konuşmasında, "Sene sonuna kadar buraya başvuracak ön kuluçka ve kuluçka firmalarından hiç ücret almayacağız" dedi.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Teknopark İzmir Binası, Teknopark İzmir Kuluçka Merkezi, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri Binası, GSB Yurt Binaları, Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru resmi olarak açıldı. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, oda başkanları, milletvekilleri ve akademisyenler yer aldı.