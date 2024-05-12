İsrail saldırılarıyla eşini kaybeden Filistinli anne: 'Doğum yaptım, bebeğimle örtü döşek olmadan yerlerde uyudum'

İsrail tarafından 7 aydır bombalanan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda eşini kaybeden ve tek başına saldırıların ortasında çocuklarının bakımını üstlenmeye çalışan 4 çocuk annesi Filistinli kadın, "Göç ettikten bir süre sonra doğum yaptım, bebeğimle örtü döşek olmadan yerlerde uyudum." dedi.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlatlarını ya da eşlerini kaybeden Filistinli anneler, yaşadıkları acı ve kayıplarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de bir milyona yakın kadın ve kız çocuğu yerinden edilirken, 3 binden fazla kadın da eşini kaybederek çocuklarının sorumluluğunu ve geçimini üstlenmek zorunda kaldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları tarafından evleri bombalanan ve sığındıkları çadırlarda hayat mücadelesi veren Gazzeli kadınlar Anneler Günü'nü acı ve hüzünle karşılıyor.

Eşini kaybeden, yeni doğum yapan ve Refah'ta derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Filistinli anne Fida Saliha da kendisi ve çocukları için sıcak bir yatak, giyecek, yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor, gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Filistinli anne, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonraki zorlu hayat hikayesini AA muhabiriyle paylaştı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden Han Yunus'taki Harun er-Reşid okuluna sığındığını ifade eden Saliha, eşi ve 3 çocuğuyla sığındığı okulun İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu eşinin şehit düştüğünü anlattı.

Saliha, eşi vefat ettiğinde gebe olduğunu, onu kaybettikten hemen sonra ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemediğini ve Refah'a göç ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında kum tepeleri ve tarım alanlarından oluşan El-Mevasi bölgesine vardığında doğum sancıları çektiğini ifade eden Saliha, bu bölgede su ve elektriğin olmadığını, hastane ve fırın gibi yerlere ulaşamadıklarını belirtti.

"Eşim şehit oldu. Göç ettikten bir süre sonra zor şartlar altında doğum yaptım, bebeğimle örtü döşek olmadan yerlerde uyudum. Doğumdan sonra sıcak ve rahat bir yatak yüzü görmedim. Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle doğum sonrası da büyük ağrılar ve sıkıntılar çektim." diyen anne, Gazze'ye elektrik, su ve yakıtın kesilmesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini, çocuklarına yiyecek bulmakta zorlandığını ifade etti.

Saliha, doğum sonrası sağlık durumunun kötü olmasına rağmen bakmakla yükümlü olduğu evlatlarına su taşımak için uzun mesafeler katetmek zorunda kaldığını anlattı.

Ekonomik zorluklar yaşadıklarını, yardımlarla hayatta kalmaya çalıştıklarını belirten Saliha, "Bu yardımlar da yetmiyor. Çocuklara her gün süt ve bez lazım. Hasta oluyorlar. İlaç gerekiyor. Vitamin gerekiyor." ifadesini kullandı.

Saliha, İsrail'in saldırılarının son bulmasını, çocuklarıyla ve kalan sevdikleriyle güven içinde yaşamak istediğini dile getirdi.