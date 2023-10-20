İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.