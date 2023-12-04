İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'de 10 Bine Yakın Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendiğini ve son 24 saatte yaklaşık 200 hedefin vurulduğunu açıkladı. Ayrıca Hamas komutanlarından Haitham Khojari'nin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca hava kuvvetleri dün geceki saldırılarda Hamas komutanlarından Haitham Khojari'nin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendiğini, son 24 saatte ise yaklaşık 200 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, 'Çatışmaların başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 10 bin hava saldırısı düzenlendi. Son 24 saatte Hamas'a ait yaklaşık 200 hedef IDF tarafından vuruldu' denildi.

HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Hava Kuvvetleri, dün gece düzenlenen saldırılarda Hamas komutanlarından Haitham Khojari'nin öldürüldüğünü ifade ederek, 'Hava Kuvvetleri, Şin Bet ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin istihbarat rehberliğinde, 7 Ekim'de İsrail topraklarına baskınlar düzenleyen Hamas'ın Şati Taburu komutanı Haitham Khojari'yi ortadan kaldırdı' dedi.