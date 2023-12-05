İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze'deki Al-Baraka fırını yıkıldı

İsrail ordusu tarafından yerle bir edilen Al-Baraka fırını, Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam ederken yıkıldı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık sistemini tamamen işlemez hale getirdiği belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Aralık 2023

1. Yıkılan fırınların çeşitli görüntüleri

3. Gazze'deki hastanelerin çeşitli görüntüleri

İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam eden Al-Baraka fırını Pazar günü İsrail ordusu tarafından yerle bir edildi.

" Ekmek, insanlar için tek umuttu. Burada bizim için hiçbir şey kalmadı çünkü İsrail hayatlarımızı mahvetti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) veya yakınlardaki değirmenlerden gelen unlar artık bize ulaşamıyor.

İsrail ordusunun saldırısı tesisleri yerle bir etti, yakıt ve gazı kesti. Fırının çalışmasını durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak fırın, yıkıldığı ana kadar insanlara yardım etmek için mümkün mertebe işlemeye devam etti."

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 15.899'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'i hastane ve sağlık tesislerini hedef alan saldırıları artırmakla suçladı. El-Kudra, İsrail'in 56 sağlık kuruluşunu yıktığını, 35 sağlık personelini tutukladığını ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini tamamen işlemez hale getirdiğini söyledi.

El-Kudra, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne hastaneleri, sağlık ve insani yardım ekiplerini koruma, ayrıca tıbbi malzeme ve yakıt girişi ile yaralıların çıkışı için güvenli geçiş sağlama çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)