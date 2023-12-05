Üye Girişi
Haberler

İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze'deki Al-Baraka fırını yıkıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusu tarafından yerle bir edilen Al-Baraka fırını, Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam ederken yıkıldı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki sağlık sistemini tamamen işlemez hale getirdiği belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Aralık 2023

1. Yıkılan fırınların çeşitli görüntüleri

3. Gazze'deki hastanelerin çeşitli görüntüleri

İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam eden Al-Baraka fırını Pazar günü İsrail ordusu tarafından yerle bir edildi.

" Ekmek, insanlar için tek umuttu. Burada bizim için hiçbir şey kalmadı çünkü İsrail hayatlarımızı mahvetti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) veya yakınlardaki değirmenlerden gelen unlar artık bize ulaşamıyor.

İsrail ordusunun saldırısı tesisleri yerle bir etti, yakıt ve gazı kesti. Fırının çalışmasını durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak fırın, yıkıldığı ana kadar insanlara yardım etmek için mümkün mertebe işlemeye devam etti."

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 15.899'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'i hastane ve sağlık tesislerini hedef alan saldırıları artırmakla suçladı. El-Kudra, İsrail'in 56 sağlık kuruluşunu yıktığını, 35 sağlık personelini tutukladığını ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini tamamen işlemez hale getirdiğini söyledi.

El-Kudra, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne hastaneleri, sağlık ve insani yardım ekiplerini koruma, ayrıca tıbbi malzeme ve yakıt girişi ile yaralıların çıkışı için güvenli geçiş sağlama çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler İsrail Ekmek Gazze Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hakim Ziyech ve Hadise sevgili mi? İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title