İsrail'e yönelik İHA saldırısının arkasında Tahran olduğu belirtildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentinde bir askeri üsse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının arkasında " Tahran'ın bulunduğunu ve askeri üssün hedef alınmasının ciddi olduğunu" belirtti.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Kızıldeniz kıyısında Eilat kentinde bir askeri üsse isabet eden İHA saldırısına değindi.

"Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyonun üstlendiği saldırının "Tahran'ın direktifleriyle" gerçekleştirildiğini dile getiren Hagari, askeri üssün hedef alınmasının "ciddi bir olay olduğunu" söyledi.

Hagari, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen ve İsrail'e atfedilen hava saldırısına ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçındı. İsrail Ordu Sözcüsü, "yabancı basında aktarılan saldırıya ilişkin yorum yapmayacaklarını, savaşın hedeflerine odaklanacaklarını" paylaştı.

İsrail'in güneyindeki Eilat kentine gece saatlerinde İran yanlısı "Irak'taki İslami Direniş" güçlerince İHA saldırısı düzenlenmişti. İsrail ordusu, saldırıda vurulan bir noktanın askeri üs olduğunu, olayda can kaybı yaşanmadığını, hafif maddi hasar oluştuğunu duyurmuştu.

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi hayatını kaybetmişti.

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.