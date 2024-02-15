İsrail askerleri Gazze'deki hastanelere baskın düzenliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine baskın yapan İsrail askerlerinin, yoğun bakımdaki hastaların hayatlarını ciddi tehlikeye attığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Nasır Hastanesi yönetimini, yoğum bakım hastalarını sağlık ekibi olmadan kalmaya zorluyor ve onların hayatını ciddi tehlikeye atıyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği belirtilmiş, ambulanslar ile yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarını hedef alan, buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir eden İsrail askerlerinin hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığını" duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan yerinden edilmiş Filistinlileri ve sağlık ekiplerinin ailelerini, bombalama ve tehditlerle hastaneden ayrılmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve kuvözdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtilmişti.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesinin avlusuna baskın düzenleyip, hastaneye ateş açtığını söylemişti.

İsrail, dün sabah saatlerinde hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi silah zoruyla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.