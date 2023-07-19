Isparta'da Orman Yangınlarını Önlemeye Yönelik Kuralları İhlal Eden Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Isparta'da orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kuralları ihlal eden bir kişiye 1295 lira ceza uygulandı. Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana giriş kısıtlaması uygulanan bölgede ormanlık alanda araç bulunduğu tespit edildi ve bu kişiye Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na ihlalden ceza kesildi.

Isparta'da orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kuralları ihlal eden kişiye 1295 lira ceza uygulandı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana giriş kısıtlaması uygulanan bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda araç bulunduğunu tespit etti.

Bölgede çalışma yapan ekipleri, ormanda bulunan bir kişiye Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na ihlalden 1295 lira ceza kesti.

Isparta Valiliği, 6 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelinde hava sıcaklıklarındaki artış ve kuraklık sebebiyle yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğine işaret etmişti.

Bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül 2023'e kadar yasaklanmıştı.