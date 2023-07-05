Isparta'da Drift Yapan 9 Sürücüye 183 Bin 78 TL Cezai İşlem Uygulandı

Isparta'da trafik kurallarına uymayan ve araçlarıyla drift yapan 9 sürücüye toplamda 183 bin 78 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Isparta'da bu yıl dirft yapan 9 sürücüye toplam 183 bin 78 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde trafik kurallarına uymayan ve araçlarıyla dift atan sürücüleri belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

Yapılan çalışmada belirlenen 9 sürücüye toplamda 183 bin 78 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.