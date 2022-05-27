Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta-Antalya kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Isparta- Antalya kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Turgut Türk'ün kullandığı 32 HK 975 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde yoldan çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Türk ile otomobilde bulunan Beyza Nur Yarar ve Tuğba Gökkaya yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel