İspanya genelinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri

İspanya genelinde, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi.

Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi büyük kentler başta olmak üzere ülke genelinde meydanlara inen İspanyollar, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun." çağrısı yaptı.

Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapse", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Çok sayıda STK'nin destek verdiği eylemde okunan manifestoda, "Filistin halkının maruz kaldığı soykırımdan ve işgalden kurtarılmasının uluslararası toplumun görevi olduğu" vurgulanarak İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Gazze'deki saldırıları, sürekli ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerini durdurmaları" çağrısında bulundu.

Diğer yandan Madrid'deki 5 metro istasyonunun ismini değiştirerek eylem yapan bir grup aktivist, buralara "Filistin Cumhuriyeti", "Netanyahu Mahkemeye", "Ölüler", "İmhayı durdurun", "Gazze Şeridi" şeklinde isimler koyarak "Özgür Filistin" yazan kağıtlar yapıştırdı.