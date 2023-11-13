İsig Meclisi: Ekim Ayında 150, Yılın İlk 10 Ayında En Az 1634 İşçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre; ekim ayında 150, yılın ilk on ayında en az 1634 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Raporda, çocuk işçi cinayetleri sayısının da 47 olduğu belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin İş Cinayeti Raporu'na göre; ekim ayında 150, yılın ilk on ayında en az 1634 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Raporda, çocuk işçi cinayetleri sayısının da 47 olduğu belirtildi.

İSİG Meclisi, ekim ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu'nu yayınladı. Raporda şu tespitler yapılı:

"BU AY EN AZ 20 SANAYİ İŞÇİSİ ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

"AKP'li yıllardaki iş cinayetlerinde özetlediklerimizin bir tekrarı Ekim ayında da yaşandı. İstihdamın büyük çoğunluğunun kısa süreli, işin bitimine ya da işin bir kısmının yapımına dayalı olduğu, taşeron çalışmanın başat olduğu 'ekonominin lokomotifi' inşaat işkolunda bu ay 'çoğu yüksekten düşme' nedeniyle en az 41 işçi arkadaşımızı kaybettik. Bu ay dikkat çekmek istediğimiz bir inşaat şantiyesi 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'. 7 Ekim'de Muharrem Çolak ve 19 Ekim'de İlyas Bul yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İSİG Meclisi olarak Akkuyu NGS inşaatında tespit edebildiğimiz iş cinayeti sayısı on beş. Bazı işçilerin isimlerini dahi bilmiyoruz. Zira ne şirket ne devlet ölenlerin isimlerini açıklamıyor, yakınları ve mesai arkadaşları bildirimde bulunursa öğrenebiliyoruz. Diğer yandan sıkça meydana gelen servis kazaları ve kitlesel yemek zehirlenmeleri de cabası...

Gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji ve tersane işçisi. Bu ay en az 20 sanayi işçisi arkadaşımızı kaybettik. Uzun çalışma saatlerinin, yoğun çalışmanın, sigortasız ya da kendi nam/hesabına çalışmanın hakim olduğu ve sendikal örgütlenmenin yok gibi ya da zayıf olduğu koşullarda çalışan en az 8 moto kurye arkadaşımızı kaybettik.

"BU YIL ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ SAYISI EN AZ 47"

10 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Sıtkı Gültekin ezilerek, 17 yaşındaki gıda işçisi Ali Yahya Çetintaş yüksekten düşerek ve 17 yaşındaki metal geri dönüşüm işçisi Birol Deveci'yi üzerine nesne düşmesi sonucu kaybettik. Bu yıl çocuk işçi cinayeti sayısı en az kırk yedi.

Nüfusun yüzde 10'unu oluşturan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı, yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmaktadır. Bu ay üçü Suriyeli, ikisi Afganistanlı ve biri Türkmenistanlı olmak üzere en az 6 göçmen işçi hayatını kaybetti.

Son olarak Agrobay Seracılık'ta, Corning Kablo'da, Aluform Pekintaş'ta, Asır Plastik'te, Tüpraş'ta, Sputnik Türkiye'de, Ataşehir Belediyesi'nde, İBB'de, Mamak Belediyesi'nde, İZSU Aliağa'da, ODTÜ'de direnen işçileri ve Filistin halkını selamlıyoruz.

"EKİM AYINDA 150 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Yüzde 65'ini ulusal basından; yüzde 35'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla, 2023 yılının ilk on ayında (Ocak'ta 116, Şubat'ta 266, Mart'ta 130, Nisan'da 125, Mayıs'ta 146, Haziran'da 161, Temmuz'da 183, Ağustos'ta 205, Eylül'de 152 ve Ekim'de 150 olmak üzere) en az 1634 işçi hayatını kaybetti.

"İNŞAAT, YOL İŞKOLUNDA 41 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Ekim ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 41 işçi; Tarım, Orman işkolunda 31 emekçi (17 işçi ve 14 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 12 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi; Metal işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 işçi; Enerji işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Madencilik işkolunda 1 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 7 işçi hayatını kaybetti.

"EN FAZLA 30-49 YAŞ ARASI 67 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 38 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 27 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 22 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 21 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 6 işçi; İntihar nedeniyle 4 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti.

Ekim ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 67 işçi, 50-64 yaş arası 32 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi, yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti."