İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü Projesi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Başladı

"İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü" projesinin ilk uygulaması Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı.

Bongo Art Project ve Hadi İşaret'in öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projenin tanıtımı Resim Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, müzenin Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen tanıtımda, projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, bugün somutlaşmış halini gördüğünde ise heyecanının daha da katlandığını söyledi.

Kıran, bu projenin sadece burada kalmayacağına inandığını kaydederek, " Türkiye'de pek çok müzemize, dünyadaki pek çok müzeye ve sanat camiasına ışık tutacak nitelikte. Türkiye olarak böylesine büyük bir medeniyete böylesine büyük bir potansiyele sahip bir ülke olmakla övünüyoruz." dedi.

"Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla övünüyoruz"

İnsanları bedenine ve engelsizliğine göre sınıflandıran bir medeniyeti temsil etmediklerini vurgulayan Kıran, aksine insanları kalplerindeki ve zihinlerindeki engellere göre sınıflandıranları insanlık suçu olarak gören bir medeniyeti temsil ettiklerini söyledi.

Kıran, şöyle konuştu:

"Böylesine büyük bir medeniyette elbette engelli kardeşlerimizin erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldaki bütün çabamız esasen bunun üzerine kuruludur. Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla da övünüyoruz."

Kıran, projede emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ederek, konuşmasını işaret diliyle "Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz." ifadeleriyle bitirdi.

Tanıtımda işitme engelli balerin Eda Tavacı ile işaret diliyle gösteri yapan Özge Kayalar da performans sergiledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kıran, müzedeki eserleri inceledi.