İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar

İş Sanat'ın YouTube kanalı, bayram boyunca çeşitli içerikleri sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk sanat müziğinin değerli isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu "Gerdaniye Köçekçe Takımı"nın İş Sanat için hazırladığı konser, bayramın ilk günü İş Sanat YouTube kanalında yayında olacak.

Osmanlı döneminde, müzikle dansın bir arada sunulduğu bir eğlence geleneği olan ve zaman içinde halk türküleriyle de bir araya gelerek yeni formlar kazanan köçekçe konseri, 2 Mayıs saat 20.30'da seyredilebilecek.

"Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlayan binanın müzeye dönüşüm hikayesi, yine 2 Mayıs saat 20.30'da "Gelecek Nesillere Armağan" belgeseliyle İş Sanat'ın YouTube kanalında izlenebilecek.

Venezuela Senfoni Orkestrası konserleri dinleyiciyle buluşacak

Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın İş Kuleleri Salonu'nda verdiği, büyük ilgi gören konserleri ise 3 Mayıs ve 5 Mayıs saat 20.30'da YouTube'da ilk gösterimleriyle yayında olacak.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, "Sevdam ile Dalgalan Karadeniz" başlıklı konseri ile 4 Mayıs saat 20.30'da İş Sanat YouTube kanalına konuk olacak.

Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu İş Sanat'ın yeni kültür sanat programı "Hayatımın Listesi"nde, farklı konuklarla müzikten, tiyatroya, sinemadan, edebiyata güncel konular konuşulacak.

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin usta ismi Cengiz Özkan'ın "Anadolu Ozanlarının İzinde" başlıklı konseri de, 6 Mayıs saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayında olacak.

"Çocukken Büyüdüm Ben" video serisi yeni bölümleriyle devam edecek. Terzi Mahmut Bey ve dükkanına gelen kukla İhsan'ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katıldığı Semaver Kumpanya'nın İş Sanat için hazırladığı seri, 8 ve 22 Mayıs saat 15.00'te izlenebilecek.