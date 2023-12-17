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İran Dışişleri Bakanı Kuveyt'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle taziye ziyareti için Kuveyt'e gitti. Abdullahiyan, yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umut ettiklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, taziye ziyareti için gittiği Kuveyt'te, yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin taziye mesajını Şeyh Meşal'e ileten Abdullahiyan, yeni görevinden dolayı kendisini tebrik etti.

Abdullahiyan, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yeni dönemde de mümkün olduğunca gelişmesine tanık olmayı umut ettiklerini ifade etti.

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, taziye dolayısıyla İran'a teşekkür ederek Kuveyt Dışişleri Bakanı ve diğer hükümet yetkililerini ilişkilerin her yönüyle geliştirilmesini daha hızlı takip için görevlendirdiğini belirtti.

Kuveyt'in eski Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine ülkenin yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Emir Kuveyt İran Haberler

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