İran'dan Suriye'ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaretİran Cumhurbaşkanı Reisi, Beşar Esad ile görüştü

- İran'dan Suriye'ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Beşar Esad ile görüştü

ŞAM - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yılın ardından Suriye'ye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. Reisi, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

İran'dan Suriye'ye 2010'yıldan bu yana ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre heyetler arası yapılan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve askeri iş birliği ile Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

"Suriyelilerin yanında olacağız"

Görüşmede, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı iç savaş sonrası Suriye'de istikrarı sağladığı için tebrik eden Reisi, İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası müdahalelere rağmen devam ettiğini söyledi. Reisi, "İran ve Suriye ilişkileri Kasım Süleymani'nin akıtılan kanı ile birbirine bağlandı. Bu isim, iki ülke arasındaki kalıcı ve güçlü ilişkinin şifresidir" dedi. Suriye'de iç savaşın sona erdiğini ve sorunların geride kaldığını vurgulayan Reisi, Suriye'nin tüm yaptırım ve tehditlere rağmen zafer kazandığını belirterek, "İran olarak terör ile mücadelede Suriye devleti ve halkının nasıl yanında olduysak, bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için de yine Suriyelilerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye destekleri için teşekkür ederek, "Suriye halkı ve devleti dost ve kardeş İran halkının yardım ve desteklerini hiçbir zaman unutmayacak. İran ile ilişkimiz birçok önemli tecrübelere ve zengin iş birliğine dayanıyor. En zor şartlarda dahi iki ülke ilişkisi bölgedeki tüm siyasi ve askeri fırtınalara rağmen istikrarlı ve kalıcı oldu" şeklinde konuştu. Ayrıca Esad, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşası için İran'ın aktif rol almasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 2 günlük Suriye ziyaretinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, güvenlik ve askeri konularda "İran-Suriye Kapsamlı Stratejik İş Birliği" anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

İran'dan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 2010'da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Şam'a gerçekleştirilmişti. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ise İran'dan ülkeye üst düzey ziyaret gerçekleştirilmemişti.