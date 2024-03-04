İran'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi Seçimlerine Yüzde 41 Katılım

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkede 1 Mart'ta gerçekleştirilen Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine ülke genelinde yüzde 41 oranında katılım olduğunu açıkladı.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Vahidi, ülkede gerçekleştirilen seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Vahidi, ülke genelinde 12. Dönem Milletvekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinde 25 milyonun üzerinde oy kullanıldığını, seçimlere katılım oranının yüzde 41 olduğunu duyurdu.

İran Meclisindeki 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'inin milletvekili olmaya hak kazandığını ifade eden Vahidi, seçimlerin 2'nci tura kaldığı açıklanan 21 seçim bölgesinde 45 sandalye için 90 adayın yeniden yarışacağını kaydetti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami bu sabah yaptığı açıklamada 21 seçim bölgesinde seçimlerin 2'nci tura kaldığını belirtmişti.

Uzmanlar Meclisi seçimleri

Vahidi, kesin sonuçlara göre, İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerinde ise 88 üyenin tamamının seçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada kesin olmayan sonuçlara göre 72 üyenin seçildiği 16 üyenin 2'nci tura kaldığı belirtilmişti.

İran'da seçim yöntemi

İran seçim kanunlarına göre, seçime giren adayların milletvekili olabilmesi için geçerli oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor. Bir seçmen şehrin milletvekili kotası kadar adayı oy pusulasına yazıp oy verebiliyor.

Seçim bölgelerinin kimisinde adayların hiçbirinin gerekli oyu alamaması, kimisinde ise bazı adayların barajı aşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmış oldu.

İkinci tura kalan seçim bölgelerinde milletvekili olmaya hak kazanan kişiler, şehrin milletvekili kotası sayısından düşürülüyor. Geriye kalan sandalyeler için ise yeterli oyu alamayan adayların yeniden seçime girmeleri gerekiyor.

Söz konusu ikinci tur seçimlerine, şehrin kotasında boş kalan sandalye sayısının iki katı kadar aday yeniden seçime girebilme hakkına sahip. Adaylar aldıkları oy oranına göre yeniden listelere dahil ediliyor.

İkinci tur seçimlerinde oy oranına bakılmaksızın en çok oyu alan adaylar milletvekili olmaya hak kazanacak.

İran'daki seçimler

İran'da 1 Mart'ta yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinde seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00'e kadar oylarını kullandı.

İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor, kaçının sandık başına gittiğine ilişkin resmi açıklama olmamakla birlikte İran resmi ajansı IRNA, yaklaşık 25 milyon seçmenin oy kullandığını duyurdu.

İran Meclisindeki 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday yarışmıştı.