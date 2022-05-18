İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı - Haberler

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İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı

İran, Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisinin kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

İran, Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisinin kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Kızıldeniz güzergahında seyir halindeki İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde saldırıya uğrayan gemiden yardım çağrısı alındığını ve bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek saldırıya müdahale ettiğini aktaran İrani, "Donanma eskort timinin bölgeye ulaşması ve saldırgan tekneler ile eskort timi arasında karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı." dedi.

İranlı komutan, saldırganları "korsan" olarak niteledi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Kızıldeniz, Saldırı, İran, Güncel, Haberler

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