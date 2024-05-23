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Irak'ta Atlı Akrobasi Festivali Düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği ve akrobatların hünerlerini sergilediği festival düzenlendi. Ulusal Olimpiyat Komisyonu Kerkük Şubesi tarafından Kuzey Petrol Şirketi Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atlı akrobasi gösterisinde Arap ve Irak atlarının zarafeti ve güzelliği ön plana çıkarıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde atların dans ettiği ve akrobatların hünerlerini sergilediği festival düzenlendi.

Ulusal Olimpiyat Komisyonu Kerkük Şubesi tarafından Kuzey Petrol Şirketi Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atlı akrobasi gösterisinde Arap ve Irak atlarının zarafeti ve güzelliği ön plana çıkarıldı.

Eğitimli atlar, Irak'ın çeşitli yörelerine ait ezgiler eşliğinde yaptıkları danslarla, izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

AA muhabirine konuşan Irak Ulusal Olimpiyatı Komisyonu Kerkük Şubesi Başkanı Harbi Halid, Kerkük'te ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ülkede siyasilerin birleştiremediği halkı sporun birleştirdiğini aktaran Halid, böyle bir etkinlik sayesinde Türkmen, Kürt, Arap ve Süryanileri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Halid, etkinliğe ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek bu durumun kendilerine devam etme cesareti verdiğini dile getirdi.

Akrobat Alan Nasreddin, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söz konusu spor dalında geç kaldıklarını aktaran Nasreddin, etkinliğin her yıl ya da yılda birkaç kez yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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