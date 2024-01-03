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Interpol Tarafından Aranan Hollandalı Alanya'da Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin yakalandığı bildirildi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kara para aklama", "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin Alanya'da olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Antalya Alanya Suç Göçmenler Hukuk Politika Güncel Haberler

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