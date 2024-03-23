Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de Binlerce Kişi Gazze İçin Ateşkes Çağrısıyla Yürüdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere genelinde 48 noktada toplanan vatandaşlar, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla yürüyüşler düzenledi.

Ülkede geçen ekimden beri Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleyen sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki 48 noktada gerçekleştirilen eylemlere katıldı.

Başkent Londra'da, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 11 eylem düzenlendi. Camden bölgesinde bir araya gelen eylemciler, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Mornington Crescent bölgesindeki ofisine yürüdü.

Starmer'ın yanı sıra İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Çocukları bombalamayı durdurun" sloganları attı.

Burada toplananlara seslenen Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Sabby Sagall, Starmer'ın soykırım işbirlikçisi olduğunu belirterek, "Bugün 31 bin sivil, İsrail'in sözde savunma kuvvetleri tarafından öldürüldü. Binlerce kişi Gazze'nin yok edilen şehirlerinin enkazı altında. Bu bir savaş suçudur." diye konuştu.

"İsrail, antisemitizme cevap olarak kuruldu ancak daha çok antisemitizm üretiyor" diyen Sagall, İsrail'in, 1945'ten bu yana en çok Yahudi ölümüne sebep olan ülke olduğunu öne sürdü.

Sagall, İngiltere'nin Filistinlilere karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Bir Yahudi olarak Filistin halkının yanındayım. Bu sorunu, bir insanı öbürüne tercih ederek çözemezsiniz. Filistin özgür olana kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından Unison yöneticilerinden Liz Wheatley de konuşmasında, Starmer'ın İngiltere hükümeti ve ABD yönetimi güdümünde siyaset yaptığını söyledi.

Wheatley, İngiltere'de yaklaşan genel seçimler öncesi Filistin'e destek eylemcilerinin sesinin duyulması için protestoların önemli olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan İsrail'e destek veren bir grup da Starmer'ın ofisi önünde bir araya geldi. İki eylemci grubun bir araya gelmesini engellemek isteyen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

İngiltere'de bugün ülkenin en büyük ikinci şehri Birmingham ve Galler'in başkenti Cardiff'in de aralarında bulunduğu 48 noktada Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirilirken Newcastle ve Worchester kentlerinde ise gıyabi cenaze törenleri düzenlendi.

Yarın da Liverpool, Londra, Reading ve Portsmouth kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gazze Uluslararası İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title