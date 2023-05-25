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İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu caddenin girişinde yer alan kapıya bir kişi aracıyla çarptı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

- İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu caddenin girişinde yer alan kapıya bir kişi aracıyla çarptı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin yer aldığı Downing Caddesi'nin girişindeki kapıya bir kişi aracıyla çarptı. Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Polis bölgeyi güvenlik kordonu altına alırken, Downing Caddesi'nden geçen ana yol olan Whitehall trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken, soruşturma başlatıldı.

Sürücünün kimliği ve Downing Caddesi'nin kapısına neden aracıyla çarptığı henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Başbakanlık England Tragger Londra Güncel Haberler

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