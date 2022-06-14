İngiltere'de 2017'deki Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi anıldı

İngiltere'de 2017'de 72 kişinin ölümüyle sonuçlanan Grenfell Tower yangınının 5. yılında anma töreni düzenlendi.

Başkent Londra'daki Grenfell Tower adlı 24 katlı bir sosyal konutta, 14 Haziran 2017 gecesi çıkan yangında hayatını kaybeden 72 kişi binanın önünde düzenlenen etkinlikte anıldı.

72 saniye saygı duruşuyla başlayan törene, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton katıldı.

Törende, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri sırayla okundu ve onlar anısına yeşil balon uçuruldu.

Yangında yaşamını yitirenler arasında Müslümanların da olması sebebiyle anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yangında ölenlerin yakınları, bina dışına çok sayıda çiçek, mektup ve fotoğraf bıraktı.

Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında 14 Haziran 2017 gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, geniş bütçesiyle bilinen Muhafazakar Partinin yönetimindeki belediye sorumlu tutulmuştu.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek kamuoyundan özür dilemişti.