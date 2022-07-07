İNEGÖL'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI, 40 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. İlçede 18 bin dekarlık alanda yetişen üründen 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Şeftali bahçesinde üreticilerle bir araya gelen İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, 'İnegöl ve çevresinde şeftali hasadımız başladı. Bu yıl önceki yıllara oranlara rekolte gayet üreticimizin istediği seviye de. Lakin fiyatlar üreticimizin istediği konumda değil. Geçen yıl 9-10 TL'ye sattığımız şeftalinin kilosu şu an 7-9 TL arasında gidiyor. Herkesin de bildiği gibi çiftçilerimizin maliyetleri aşırı yükseldi. Mazot, işçi ve gübre maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde bizim şeftalimizin geçen seneki fiyatlardan daha aşağı da olması nedeniyle çiftçiyi şu an itibariyle zor bir sezon bekliyor demektir. Biz de devlet büyüklerimizden gerek ihracat gerekse iç piyasa konusunda destek bekliyoruz. İhracat olmazsa şeftalide ve diğer ürünlerde üreticiyi bu yıl sıkıntılı bir sezon bekliyorö dedi.

'İNEGÖL ŞEFTALİSİNİN RAF ÖMRÜ DAHA UZUN'

Başkan Ulu, 'İnegöl şeftalisinin diğer bölgelerde yetişen şeftalilere oranla raf ömrü 3 gün daha fazladır. Diğer şeftalilerin 3 gün raf ömrü varsa, İnegöl şeftalisinin raf ömrü 6-7 gündür. Bu da İnegöl'ümüzün gerek ikliminden gerek doğasından kaynaklanan bir hikmettirö diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel