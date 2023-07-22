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İnegöl'de İş Kazası: İşçinin 4 Parması Koptu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap atölyesinde çalışan bir işçi, elini kesim makinesine kaptırarak 4 parmağını kaybetti. Yaralı işçi tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kahraman sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap atölyesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Mohammad Wallid Jaha (25) ahşap parça kesmek için kullandıkları makineyle kesim yaptığı sırada bir anda sağ elini kaptırdı. 4 parmağı kopan işçi kanlar içinde kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından parmakları buz dolu kaba koyularak  Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından işçi Jaha, dikilmek üzere parmaklarıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jaha'nın hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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