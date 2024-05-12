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İnci Kefali Göçü Jandarma Tarafından Korunuyor

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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince jandarma ekiplerince sıkı tedbirlerle korunuyor. Balık göçünün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesinde de jandarma ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince jandarma ekiplerince sıkı tedbirlerle korunuyor.

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışırken izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Her yıl binlerce insanın tanıklık ettiği zorlu yolculukla nesillerini sürdürmeye çalışan inci kefallerinin kaçak avlanılmasını engellemek için güvenlik güçleri teknolojik imkanları da kullanarak koruma tedbirleri alıyor.

Balık göçünün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesinde de jandarma ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile Bendimahi Çayı'nın kıyısında kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydoğan, AA muhabirine, koruma altındaki milyonlarca inci kefalinin akarsulara göçünün devam ettiğini söyledi.

Balıkları korumak için kolluk kuvvetlerinin seferber olduğunu belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Göç süresi boyunca tedbirlerimizi 24 saat esaslı olarak devam ettiriyoruz. Gece termal kameralarımızla, gündüz havadan dron ile karadan nöbetçilerimiz vasıtasıyla bu denetim ve kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. 24 saat esaslı olarak bu kontrolleri sağlayarak göç yolculuğunda tüm önlemleri almış bulunmaktayız."

"Jandarma ekipleri 24 saat nöbet tutuyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise bu yıl yağışlar sayesinde göç yolculuğunun "çok canlı" geçtiğini dile getirdi.

Balıkların üreme dönemini güvenle geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Akkuş, "Geceleri inci kefali üremek için akarsuya girdiğinde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Bu yüzden jandarma ekipleri 24 saat dere boyunca nöbet tutuyor. Binlerce yıldır var olan balığın neslinin devam etmesi için bu tedbirler alınıyor. Önümüzdeki günlerde göçün çok fazla yoğunlaştığını ve balığın yukarılara doğru çıktığını göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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