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İmralı Adası'ndaki kargo gemisinin enkazında bir ceset bulundu

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Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedi bulundu. Geminin enkazında çalışmalar sürüyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedi bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.

Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, ekipler tarafından Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.

Gemi personelinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Dünya Güncel Haberler

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