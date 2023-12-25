İmamoğlu'nun Erzurum mitingi saldırısı davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 7 Mayıs'taki Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin sanıkların yargılanmasına bugün de devam edildi. Sanıklar beraatlarını isterken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum'a yaptığı ziyarette çıkan olaylara karıştıkları polis kameraları tarafından tespit edilen 28 kişi hakkında 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 10 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Ş.Ç savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Ş.Ç. "Olay günü Ekrem İmamoglu'nun geleceğini duydum. Onu izlemeye gittim. Miting güzel geçiyordu. Bayram havası vardı. Türk bayrağından başka bayrak yoktu. Başlangıçta bir olay da yoktu. Ekrem İmamoglu geldikten 2 dakika sonra karşı taraftan taslar atılmaya başlandı. Bu taşlardan atılan birisi yanımda duran tanımadığım bir kız çocuğunun kafasına isabet etti. Yaralandı. Ben bu çocuğu kucağıma aldım. Polislere dogru yöneldim. Ben karşı tarafta bulunanlara herhangi bir şey atmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar edip beraatlarını istedi.

Erzurum 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, miting anı ve diğer kamera görüntülerinin gönderildiği uzman bilirkişi raporunun tamamlanabilmesi için duruşmayı 12 Şubat 2024 tarihine erteledi.