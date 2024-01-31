İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı" dedi.

Fatih'te bulunan Süleymaniye Camisi'nin alt kısmında bulunan Sıra dükkanların restorasyonu sonrası "İBB İstanbul Tasarım Müzesi" olarak tekrar hizmete açıldığı törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA TAŞ ATMAK, BÖYLE BİR PRİM YAPACAK ZANNEDİLİYOR"

Meral Akşener'in İYİ Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya Ekrem İmamoğlu'na taş atmak, böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor, hayırlısı. Neyse Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken taşların her birisi havada güle dönüşür, dikkat etsinler. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Yine ilave ediyorum. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'YLE İLGİLİ MATEMATİĞİN FAYDASIYLA SÜRECİ OKUYABİLİRLER"

Kurum'un açıklamalarına cevap veren İmamoğlu, "Biraz engel olduğu belli, Matematik demiştim daha önce Sayın Kurum'un açıklamalarında ve bir metro hesabı yapmıştı. Gerçekten matematiğin dip zafiyetini yaşattı bize. Orada da bir hesabı, bir artı eksiği, çarpanı, bu kadar eksik bir yorumu görmemiştim. Yine matematik sorunu yaşayan bir ekiple karşı karşıyayız. Açıkçası şöyle bir baktım yanlış hatırlamıyorsam rakamlar şöyleydi. 74 bin 500 lira 2019'da Cumhurbaşkanlığı maaşı vardı ve o günkü kurlarla 13 bin 500 dolar yapıyordu. ve bugün de yine yanılmıyorsam o maaş 183 bin lira civarında bir maaşa çıktı ama ne yazık ki 6 bin dolara inmiş değeri. Yani bence bu hesaplara bakınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bütçe hesaplarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili matematiğin faydasıyla süreci okuyabilirler ve daha da iyi görebilirler. Zira bazen şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani 5 yıllık iktidarında kendisine bile faydası olmayanın, insanlarımıza nasıl faydası olacak? Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bütçeler üzerinden yorum yapmayı ki bizim liyakatli ve işini ekonomisini, bütçesini iyi yöneten az önce ifade ettiğim gibi birlikte çalıştığım yol yol arkadaşlarım o milletin evlatları ekonomi kurallarına ve icraatlarını daha iyi yapılmasına dönük yönetiyorlar. Bütün zorluklara rağmen yönetiyorlar. Türkiye'deki enflasyona dönük yönetiyorlar ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'yi yöneten akıl, zihniyet ve Sayın Cumhurbaşkanı bizim bu rakamlarımızda İstanbul'un işiyle uğraşmasın. Emeklinin zor geçindiği ve onun aldığı maaşla ilgilensin. Açlık sınırının altında kaç milyon hane var bütün Türkiye'de ona baksın. ve yine söyleyeyim, Türkiye'deki döviz artışına maliyet artışlarına çare bulsun, çözüm bulsun. Görevi ve sorumluluğu o. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı da görevini yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"BİZİ BU TÜR AÇILIŞLARA DAVET ETMEKTEN ENDİŞE EDİYORLAR"

"Geçtiğimiz pazartesi açılışı yapılan Gayrettepe metrosunun açılış törenine davet edildiniz mi?" sorusunu yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizce? Diyorum yani yoğun ilgisi dolayı açılışa bile davet edemeyen bir kadroya sahip. Kendileri talimat veriyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü yangın söndürmeye 'Onun tensipleriyle gittik' diyen bir anlayış, muhtemelen bizi bu tür açılışlara davet etmekten endişe ediyorlar. Şimdi dedik ya yarın faks yollayabilirler, Bir davet faksı. Ama davet etmiyorlar. Ama ben yine de çok geç de olsa, çok büyük maliyet farklarına maruz da kalsa İstanbul Havalimanı'na yapılan metro hattının Gayrettepe'ye gelmiş olmasından mutluyum. Ama beni daha önce olduğu gibi bu açılışa da daha doğrusu hiçbir açılışa da davet etmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Kendisinin zannediyor yani yaptığı işi, kullandığı bütçeyi ve şu anda yönetme karşısında olduğu bu şehri kendisine ait zannediyor. Bu anlayışın tezahürü, ürünü. Biz ise şöyle bakıyoruz. Milletin, millete ait, mesela buranın açılışlarını bütün devletimizin, bütün kurum kuruluşlarına, ekibine yeni değil, 10 yıldır aksatmadan yaparız. ya beni bir tane şaşırtan olmadı. Yani ne yazık ki kamu görevlerinden, mülki idare amirlerinden, bakanlarına varıncaya kadar bizim açılışlarımıza gelmediler, gelemiyorlar. Bunun da tek sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tutum ve tavrıdır. Israrla davet eden ve hani bu toprakların o derin kültürüne, anlayışına, uzlaşma tutumuna yakışan tavırlarla yolumuza devam ediyoruz. Davet etmesinler, biz etmeye devam edeceğiz" dedi.

"SAYIN KURUM'A SORUN"

"Açılışı yapılan Gayrettepe metro hattının Kağıthane durağındaki İstanbul figüründeki 'Kanal İstanbul' detayını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Ben çok şey söylerim Kanal İstanbul'la ilgili de, Kanal İstanbul'u yani ağzına almayan Sayın Kurum'a sorun. Yani dilinden düşürmeyen ama şu süreçte de tek bir kelime dahi duymadığımız Sayın Kurum'a, Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz diye medya bir sorsun bir duyalım bakalım. Yine acaba 'Halkın gündeminde olmayan şeyler bizim gündemimizde değil' mi diyecek diye merak ediyorum. Lütfen basın mensuplarımız kendisine bu soruyu sorsunlar" dedi.

Cumhurbaşkanının Özgür Özel'e hitabında 'Eş Genel Başkan' tabirini kullanmasını da değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Bu nezaketsiz tutum ve tavırların ne muhatabıyım ne de cevap vereceğim bir niteliğe sahip. Kötü söz sahibine aittir" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR ŞEY YAPTIĞINDA BİZ ONLARI TEŞEKKÜR EDİYORUZ."

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Mahmutbey gişelerinin kaldırılacağını söylemesi ve bu gelişmenin AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un da vaatlerinin arasında olmasını nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Vallahi kaldırsın Sayın Uraloğlu, doğru bir şey yapıyor. En azından iyi bir şey yaptığında biz onları teşekkür ediyoruz. Umarım kaldırırlar. Umarım Mahmutbey gişelerini daha önce yazdığımız gibi daha ileriye taşırlar. ya da Mahmutbey gişeleri ve çevresindeki trafik düzenlemesi yetkisinin Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu bilmeyen Sayın Kurum'a da bu yönüyle belki bir brifing daha verip beraberce bilgisayar ekranına ya da haritaya bakmalarını tekrar öneriyorum. Orada belki eksik bir brifing vermiş olabilir. Bu tür noktalardaki düzenleme çalışmalarında da Sayın Bakanı bu değerli kararı gibi kararlar almaya, mesela Mahmutbey gişelerindeki trafik sorununu çözmeye davet ediyorum. ya da yazdığımız yazıya göre bize yetki versinler, biz yapalım" dedi.