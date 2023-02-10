İmamoğlu'na "İngiliz uşağı defol" diyen eski AK Partili vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Defol buradan İngiliz uşağı" diyerek tepki gösteren Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İnternete düşen videoda yakınları enkaz altında bulunan 2 depremzedenin İmamoğlu'na sarıldığı ve dert yandığı sırada Reyhanlıoğlu'nun araya girerek, "Şov yapmayın, İstanbul'a gidin" diyerek çıkıştığı görülüyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti.
Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada." ifadelerine yer verdi. O anlarda çevredekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar, Reyhanlıoğlu'nu sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.
Yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu'na ait yeni bir video daha internete düştü.
Görüntülerde yakınları enkaz altında bulunan 2 depremzedenin İmamoğlu'na dert yandığı sırada AK Partili Reyhanlıoğlu'nun araya girerek,"Şov yapmayın, İstanbul'a gidin" diyerek çıkıştığı görülüyor.
Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Reyhanlıoğlu, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı. Şahsa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye in her yerinden gelen iş makinaları AFAD ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provokasyon yapmalarına tepki gösterdim. Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın..." dedi.