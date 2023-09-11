İmamoğlu, Metro Sabotajcıları İlgili Yasal İşlem Yürüttüklerini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, öğretmenler ve velilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde tamamını İstanbulluların hizmetine sundukları Eminönü-Alibeyköy tramvayından canlı yayınla başarılar diledi. Metro ve tramvayların ulaşımın ana gövdesi olması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, son günlerde metrolarda görüntülenen sabotaj eylemlerine "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Eminönü'ne kadar uzattıkları Alibeyköy- Eminönü Tramvay Hattı'nı yeniden deneyimledi. 14 duraklı hattın Feshane İstasyonu'ndan tramvaya binen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yurttaşlardan gelen şikayet ve önerileri dinleyen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy'dan hatla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, duygularını da sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, kamuoyu ile paylaştı. Alibeyköy- Eminönü Tramvay Hattı'nın hafta içinde günlük 50 binler, hafta sonunda da günlük 44 binler seviyesinde kullanıldığını ölçtüklerini belirten İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, öğretmenler ve velilere başarılar diledi.

Metro ve tramvay kullanma alışkanlığının önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"METROLAR VE TRAMVAY, ULAŞIMIN ANA GÖVDESİ OLMALI: Bu konuda belki İstanbul'un çok hazır olmadığı ortamlar var. Bazen çok fazla, 'Kapımın önünden araca bineyim' refleksi ve geleneği var. Ama aslında ulaşım öyle bir şey değil. Mümkün olduğu kadar biz şunu sağlamaya çalışıyoruz: Ulaşımın ana gövdesi olmasını arzuladığımız metromuz ya da tramvaylarımız, toplu taşımanın hem kesintisiz bir hale gelmesini sağlıyor hem de sizi trafiğin dışında bir araçla arzu ettiğiniz yere ulaştırıyor. Bu bakımdan biraz metro ya da tramvay öncesi insanlarımızın yürüme alışkanlığını da elde etmesi önemli bir unsur. Bu aynı zamanda sağlık için de kıymetli. Bu şekilde hatların da düzenlenmesiyle ilgili bir kaldırım düzenin metroya erişiminin düzenlenmesinin birçok yerde çalışmalarını sürdürüyoruz. Yani sadece 'yürüyün' demiyoruz. Aslında kaldırımları da yollarında yayaların daha sağlıklı bir şekilde erişmesine uygun hale getirme çabası içerisindeyiz.

VATANDAŞLARI DAHA FAZLA RAYLI SİSTEM KULLANMAYA DAVET ETTİ: İstanbul'da, raylı sistemlerde yüzde 40 seviyelerine geldik. Biz, burada yüzde 60'ları hedeflemeliyiz ki İstanbul bu anlamda daha güçlü hale gelsin toplu taşımada. Bunun için raylı sistemler yatırımlarımız var. Bakanlığın yaptığı yatırımlar var. Tümünün ciddi bir kilometreye de erişmesi şart. Örneğin; yeni açtığımız Dudullu-Bostancı hattımızı çok önemsiyoruz, Anadolu'yu kuzeyden güneye kesen. Ama arzu ettiğimiz sayıya henüz ulaşmadı. Daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey keza; daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Bazen şu şikayetleri dinliyorum: Otobüsle seyahat arzusu var. Anlıyorum bunu. Ama gerçekten bizim metro yatırımlarımızın karşılığını bulması için, bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçersek aslında, tramvay ve metronun çok daha güçlü ve sağlıklı erişimi sağlayacağını bütün vatandaşlarımızın yakından hissedeceğini biliyorum.

TÜM BU YATIRIMLAR, MİLLETİN YATIRIMLARI: 30 yıla yakındır yurt dışı seyahatlerinde gıptayla bindiğim metro ağlarının İstanbul'da da çok güçlü hale gelmesini hep birlikte sağlamalıyız. Buna da en çok vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bazı eksiklerimiz olabilir. Bazı hatalarımız olabilir. Geçmişten gelen bazı imalat eksiklikleri olabilir. Bunları hızlıca toparlıyoruz. Bazen de böyle oynayan insanlar da oluyor merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden. Bu çocuksu işlere… Çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait ve çok önemli. Büyük paralar harcanıyor.

KOCAMAN BİR VİYADÜĞÜN ÜSTÜNDE GİDİYORUZ: Şu anda biz, Cibali'ye doğru gidiyoruz. Şu gördüğünüz şu hatta, 70 metre derinliğinde, 2 bin 500'e yakın kazık çakarak, aslında bir viyadüğün üstünde gidiyoruz. Yani her ne kadar yerde bizi görüyorsanız da bunu aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tren yolu gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları yapmak kolay değil. Yani bir röntgenini çekseniz, şöyle karşıdan burayı izleseniz Beyoğlu'ndan, Kasımpaşa'dan aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tramvay gibi düşünebilirsiniz. Onun için bu yatırımlar, hepimizin yatırımları. Büyük paralar harcayarak, insanlarımızın konforunu ve yaşamlarını güçlendiriyor. Lütfen bütün bu hatlarımıza hem sahip çıkalım hem kullanalım hem güçlendirelim hem de işbirliği ile, sağlıklı bir ulaşıma İstanbul'da erişelim.

İYİ YOLCULUKLAR İSTANBUL: Çocuklarımıza, gençlerimize güvenli bir yolculukla, çok güzel bir eğitim dönemi diliyorum. Arkamızda bir bebeğimiz de bizi izliyor. Ona da iyi yolculuklar diliyoruz. Allah bağışlasın. Annemize de onunla güzel bir ömür diliyoruz. Manzara da muhteşem. Binen aynı zamanda Haliç'in güzelliğini de görüyor. Biz, bu arada neredeyse artık milyon metrekareye varan çok güzel yeşil alan tasarımını da Haliç kıyılarına kazandırmış durumdayız. Şimdi Eminönü'ne gidiyoruz. İnşallah yıl sonuna da çok güzel bir Eminönü Meydanı'nı İstanbullulara hediye edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar İstanbul."