İmamoğlu: "İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren İlk 500 Firma Arasında 7 Sıra Yükselen Kiptaş İstanbullunun Malı, Bütün Üretimlerimiz Halk Lehine"

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ'ın Arızlı Akpınar Mahallesi'nde yaptığı 4 blok ve 143 konuttan oluşan Çınar Evler Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi. Anahtar teslim törenine katılan TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "11 büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin, il belediyelerimizin güzel örneklerine şahit oluyoruz" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın kendi dönemlerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 firma arasındaki listede 7 sıra yükselerek, 11'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "KİPTAŞ, İstanbullunun malı, milletin malı. Bütün üretimlerimiz halk lehine" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Arızlı Mahallesi'ndeki "İzmit Çınar Evler"inin temeli, 28 Aralık 2020'de atıldı. KİPTAŞ, "Afet odaklı sosyal konut" üretmeyi amaçlayan projeyi, yaklaşık 18 ayda tamamladı. İzmit Çınar Evler için düzenlenen "Anahtar Teslim Töreni", CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un katılımıyla yapıldı. Projede hak sahibi olan çok sayıda vatandaş da tören alanında hazır bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN GÜZEL ÖRNEKLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

İstanbul ve Kocaeli'nin ortak problemlerinde birinin depreme dayanıklı konutlar olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanvekili Akar, törende yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

"Bir taraftan yeni konutlar üretmeliyiz. Diğer taraftan da depreme dayanıksız olan binaları, bir an evvel elimine edip, onların yerine yeni binalar inşa etmeliyiz. Okul yaptığınızda, bir 30 sene okula ihtiyacınız olmaz. Konut yaptığınızda, 30 sene konuta ihtiyaç olmaz. Yol yaptığınızda bir 30 sene, adliye yaptığınızda, hastane yattığınızda bir 30 sene ihtiyacınız olmaz. Ama Kocaeli ve İstanbul gibi, 'yaşayan kentlerde' her geçen gün konut ihtiyacınız vardır. Her geçen gün hastaneye ihtiyacınız vardır. Yol ihtiyacınız vardır. Bunun için de bu kentler, sadece merkezi yönetimler tarafından sevk edilecek, idare edilecek kentler değildir. Onun için de belediyelere, yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Son seçimlerden sonra, 11 büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin, il belediyelerimizin güzel örneklerine şahit oluyoruz. Bu örnekleri gerçekleştiren iki belediye başkanı da şimdi karşımda duruyor. Belediyeler sadece çöp toplamaz. Belediyeler sadece kaldırım yapmaz. Belediyeler asfalt dökmez sadece. Bunlar belediye başkanlarının temel görevi. İnsana ve insanın ihtiyacı olan hizmetleri ne kadar öne çıkarttığınız göstergesidir belediye başkanlığının başarısı. Bunun da en iyi iki örneği Sayın İmamoğlu ve Sayın Kaplan karşımızda duruyor."

Projenin temelini 2020 yılının aralık ayında attıklarını hatırlatan İBB Başkanı İmamoğlu da şöyle konuştu:

"ZOR BİR ZAMANDA BU İŞE GİRİŞTİK: Gerçekten zor bir zamanda bu işe giriştik. Ama zor zamanda iş yapabilme kabiliyetini göstermek, toplumda olan o güven duygusunu daha yukarıya taşır. Zor zamanda iş başarmak, kamu adına ve toplum adına güzel işleri yapabilmek, topluma da bir özgüven kazanımı getirir. Covid-19'un en şiddetli olduğu dönemde, ardından dövizin artışı ve derin ekonomik kriz hepimizi sarstı. ve ülkede artık bir işin maliyet hesabını bile yapmak da çok zorluk çekiyoruz. Bazen öyle bir oluyor ki bir toplantıya girerken ekonomik verileri konuşmak adına, ortadaki liste toplantıdan çıkarken değişecek kadar ne yazık ki sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ: Enflasyon durduk yerde tek haneli sayılardan, ne yazık ki üç haneli sayılara çıkmaz. Bu anlamda dünyanın içinde olduğu ekonomik kriz ortamını bahane gösteren bütün hükümet temsilcilerine şunu ifade edelim ki, halkımız da bilsin ki; ne yazık ki yine bütün dünya içerisinde, bu ekonomik krizde en başarısız olan, rakamları, verileri açısından halkımızın en derinden fakirleştiği ve toplumun alım gücünün en dibe vurduğu, aynı zamanda maliyetlerin yükseldiği ve aradaki gelir parklarının en fazla büyüdüğü ülke olmayı başarabildik. Ne acı bir fatura. Tabii bunları geriye döndürecek halkımızın birikimi, feraseti, dönüşüm arzusu vardır. Bunlar da olacaktır. Çok yakındır. Başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Ama başarırken, ne yazık ki bir yerden alıp seviyeyi daha yukarıya taşımak yerine, dibe vurmuş ülkemizi önce düzlüğe çıkarmak için büyük bir seferberlik ve büyük bir mücadelenin içine girmek zorunda kalacağız."

"DİĞER İLÇELERDEN O CESARETİ GÖREMEDİK"

Ekonomik kriz içerisinde böyle bir projeyi vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadığının altını çizen İmamoğlu, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Kocaeli'ne gelip, bu projeyi başlattıklarında, bazı çevrelerden, "Madem hizmet yapıyorsunuz, gelin bizim ilçemizde de yapın' şeklinde eleştiri aldıklarını aktaran İmamoğlu, "Biz de açık çağrı yapmıştık. 'Bizi davet edin. Uygun, makul arsalarınız var ise, seve seve geliriz' demiştik. Kocaeli'nin hangi ilçesi olursa olsun, depreme dayanıklı proje üretiriz. Hızlı bir şekilde teslim ederiz. Yani o gün Fatma Hanım'ın lokomotif olduğu İzmit Belediyesi'yle kurduğumuz iş birliğinin ortaya çıktığı ürünü, Kocaeli'nin 10 ilçesi gösterseydi, bugün, bin 500-2 bin konutu rahatlıkla Kocaeli'nde teslim etmiş olurduk. Ama biz, o cesareti açıkçası göremedik. Nedir o cesaret? Bugün iktidarın göstermiş olduğu başkalaştırma, ötekileştirme ve neredeyse 'Birbirinize selam vermeyin' anlayışına karşı durmaktan bahsediyorum. O karşı duruşu gösteremediler" dedi.

"KİPTAŞ, BİZİM DÖNEMİMİZDE 7 SIRA YÜKSELDİ"

Talep gelen her yerde iş ürettiklerinin altını çizen İmamoğlu, KİPTAŞ'ın kendi dönemlerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 firma arasındaki listede 7 sıra yükselerek, 11'İnci sıraya yerleştiği bilgisini paylaştı. İmamoğlu, "Sadece yurt içinde iş yapan firmalar arasında belki ikinci, belki de üçüncü durumda. O bağlamda bu hıza devam edeceğiz halk lehine. Biliyoruz ki KİPTAŞ, İstanbullunun malı, milletin malı. Dolayısıyla bütün üretimlerimiz halk lehine, sosyal konut, depremle mücadele, dayanıklı kentler üretmek. Bakın kentlerin geleceğini düşünüyoruz. 2050 vizyonunu konuştuk, 2050 Vizyon Belgesi'ni açıkladık. Bu vizyon belgemiz, Kocaeli'yi de ilgilendiriyor, Tekirdağ'ı da ilgilendiriyor. Tüm Marmara'yı ilgilendiriyor. Hatta bütün Türkiye'nin örnek alacağı, veriler var içerisinde. Tam üç yıllık emeğimiz var" diye konuştu.

"DAYANIKLI İSTANBUL VE KOCAELİ'Yİ HEP BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ"

İstanbul ve Kocaeli'nin depreme dayanıklı kentler olma zorunluluğunun bulunduğunu vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, 1999 depremi sonrasında bölgeye geldiğini kaydetti. İmamoğlu, "Allah bir daha yaşatmasın. Dua ediyoruz. Ama Yaradan'ın bize emridir ki tedbir almak, kula aittir. Dua bizim için, Yaradan'a sığınmak bizim için; eyvallah. Ama Yaradan, bize akıl vermiş, mantık vermiş, teknik ve idari beceriler vermiş. Bunu kullanmak kolay. Bunu kullanacağız ve inşallah dayanıklı bir kenti de hep birlikte var edeceğiz" dedi.

Vatandaşların gelecek Kurban Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, ibadetin adresi olarak da İstanbul Vakfı'nı gösterdi. İmamoğlu, vatandaşlara kurban ibadetlerini İstanbul Vakfı eliyle yapma çağrısını yineledi.

"KARALAR BAĞLAMAK YERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"

Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe belediyesi olarak mecliste çoğunluğa sahip olmadıklarını, büyükşehir ve hükümetten de destek alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hükümet gibi bir desteğimiz yok. Büyükşehir gibi bir desteğimiz yok. Üstüne bir sürü borçlar ve sıkıntılar var. Sözlerimiz arasında 'Bu kentte, sosyal konut anlayışını değiştirecek konutlar yapacağız vaadimizi nasıl gerçekleştireceğiz' diye karalar bağlamak yerine çözüm üretmeye çalıştık. Pandemi dönemi, derinleşen ekonomik kriz… Her şeye rağmen her şeyin bir çaresi vardır, düşüncesiyle elimizden geldiği kadar şikayet etmek yerine, çözüm üretmeye çalıştık. ve dedik ki 'Bizim aslanlar gibi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz var.' Hemen kapısını çaldık. Sağ olsun Sayın Başkanımız, hiç ikiletmeden, 'Hemen çalışmaya başlayalım' dedi. Sadece sosyal konut değil, birçok alanda, 'İzmit'te öncü olabilecek, örnek olabilecek, neler yapabilirizi hep birlikte konuştuk. ve sonucunda ilk başladığımız proje, bu projeydi. 18 ay önce, burada, bu projenin temelini attık. Ama burada atılan temel, sadece bir konut projesinin temeli değildi. 'Burada, İzmit ve İstanbul. Büyükşehir Belediyesi arasında, güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz' demiştik. ve gerçekten de öyle oldu. Yanı başımızda İstanbul gibi devasa bir güç varken, İzmit'le Kocaeli'yle dayanışma göstererek, bu kente ve bu kentin insanına çok daha fazla kamusal fayda nasıl sağlarız düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, vücut bulmuş halini ve somut projeler ortaya koyma fırsatımız oldu."

"BU PROJELERİ, KİPTAŞ'IN KARŞISINDA OLAN İBB MECLİSİ'NE RAĞMEN YAPIYORUZ"

İzmit Çınar Evler projesine, konut adedinin 20 kat başvuru aldıklarını belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise törende şöyle konuştu:

"Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İzmit Belediyemiz ve KİPTAŞ'ın ortak iş birliğiyle ortaya çıkmış bir eserdir. KİPTAŞ olarak, kısa sürede yeteneklerimizin bir kısmını sektörde göstermeyi amaçlamıştık. Üç yıllık görev süremizde temel attığımız ve tamamladığımız toplam 22 milyar yatırım değerine sahip, 13 bin 389 bağımsız birimden oluşan 20 proje bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar hedefimiz, 5,5 milyar yatırım değerine sahip, 2 bin 698 bağımsız birimin de temelini atmak. Üstelik biz, bu üretimleri yaparken ülkemizin ekonomik açıdan en zor döneminde, pandemi şartlarında geçmişte KİPTAŞ'ın yanındayken, şu anda tamamen karşısında olan İBB Meclisi'ne rağmen yapıyoruz. İhalelere giremeyen, milyarlarca lira borçları olan bir şirketken, bugün toplum yararına işler üreten, sosyal faydayı birinci planda tutan, ekonomik yapısı güçlü bir şirket haline gelmiştir KİPTAŞ."

İLK TALİHLİLER ANAHTARLARINI ALDI

Konuşmaların ardından, İzmit 3. Noteri Yılmaz Yeşil'in huzurunda hak sahiplerinin oturacakları daireleri belirleyecek kura çekimine geçildi. Akar'ın çektiği kurayı, Ecem Karakurt; İmamoğlu'nun çektiği kurayı, Hakan Şıpka ve Kaplan'ın çektiği kurayı ise Senem Sirmen isimli vatandaşlar kazandı. Heyet, kura çekiminin ardından örnek daireyi gezdi.

ANKA / Güncel