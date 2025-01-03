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İliç maden faciasında iddianame tamamlandı: İşçileri öldürmek suçuyla yargılanacaklar

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan altın madenindeki facia ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, aralarında şirketin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan hapis cezası istendi.

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği ve 2 işçinin de yaralandığı toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

İliç Altın Madeni Heyelanı İddianamesi Kabul Edildi

38 TUTUKSUZ SANIK YER ALDI

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 69 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile 38 tutuksuz sanık yer aldı. İddianamede, olay yeri keşif ve inceleme işlemlerinde tutulan tutanaklar, toprak ve su numunelerinin analiz sonuçları, suçtan zarar görenlerin beyanları, müşteki ifadesi, adli raporlar, ölü muayene ve otopsi tutanakları, Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığının DNA raporları, bilirkişi raporları, sanık ifadeleri, kolluk tarafından düzenlenen araştırma ve çözümleme tutanakları, eğitim/zimmet/sağlık raporu belgeleri, fotoğraflar, hava emisyon ölçüm raporları, radar görüntüleri, patlatma verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçüm sonuçları, ÇED izin belgeleri, ölçüm sonuçları, laboratuvar deney sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, iş kazası bildirimlerine ilişkin evrak ve toprak numune sonuçları yer alıyor.

İliç Altın Madeni Heyelanı İddianamesi Kabul Edildi

12'Sİ ASLİ, 31'İ TALİ KUSURLU

Toprak kaymasının meydana geldiği gün olay öncesi, olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin anlatıldığı iddianamede, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığa kusur verildiği, sanıklardan 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtiliyor.

İliç Altın Madeni Heyelanı İddianamesi Kabul Edildi

RENK DEĞİŞİMİ 11 ŞUBAT'TA BAŞLADI

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin bazı parametreler açısından aşılmış olması sebebiyle çevre kirliliğinin meydana geldiği kanaatine varıldığı, olay günü ve öncesine ait olay yerinde bulunan radar sistemleri ile kamera kayıtlarının incelenmesine dair kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen araştırma ve çözümleme tutanaklarında ise yığın liç bölgesi olduğu değerlendirilen sol üst kısımda 11 Şubat itibarıyla renk değişiminin başladığının ve 13 Şubat'ta renk değişiminin net şekilde artarak alt kısımlara doğru yoğunlaştığının görüldüğü anlatılıyor.

İliç Altın Madeni Heyelanı İddianamesi Kabul Edildi

MADEN VE ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEDİ

İddianamede, meydana gelen olayın mevzuat uyarınca iş kazası olduğu ve kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı, olayın meydana gelmesinde proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde kurulmadığı, Faz 4B olarak kapasite artışına gidildiği, hazırlanan projelerde tasarım hatalarının bulunduğu, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edildiği, uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmadığı, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bunun sonucu Faz 1, 2, 3 inşaatı sonrası çok daha olumsuz koşullardaki topografya üzerinde kapasite artışına gidildiği kaydediliyor.

İliç Altın Madeni Heyelanı İddianamesi Kabul Edildi

İŞÇİLERİ ÖLDÜRMEK SUÇUYLA YARGILANACAKLAR

Tüm sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İLK DURUŞMA 17 MART'TA

Davanın ilk duruşmasının 17 Mart'ta yapılacağı öğrenildi.

İliç maden faciasında iddianame tamamlandı: İşçileri öldürmek suçuyla yargılanacaklar
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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