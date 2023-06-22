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İki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

İçişleri Bakanı Beytüşşebap Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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