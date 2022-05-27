İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 10 YARALI - Haberler

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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 10 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden Yusuf Arı yönetimindeki 81 DA 481 plakalı otomobil bulvara çıkan Can Türkseven yönetimindeki 67 ZY 202 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlar savrulurken, Arı yönetimindeki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturturma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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