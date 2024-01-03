İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 864 su kuyusunu hizmete açtı

Su kuyusu çalışmalarını 2023 yılında da sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yıl içerisinde 15 ülkede 864 su kuyusunu hizmete açtığını duyurdu. Vakıf, 2023 yılında inşasına başlanan 284 su kuyusunun açılması için de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılındaki çalışmaları kapsamında yeni su kuyuları açtı. Vakıf, 15 ülkede toplamda 864 su kuyusu inşa ederek hizmete sundu. Açılan su kuyularından 450 binden fazla insan istifade ediyor. Ayrıca, vakıf tarafından 2023 yılında inşasına başlanan ve kurulum çalışmalarının devam ettiği su kuyusu sayısı ise 284.

İHH BUGÜNE KADAR 14 BİN 204 SU KUYUSU AÇTI

İHH, 2023 yılında açılan su kuyularıyla birlikte 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı toplam su kuyusu sayısının 14 bin 204'e ulaştığını duyurdu.

2023 yılında İHH tarafından su kuyusu açılan ülkeler ise şu şekilde:

"Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Tacikistan, Tanzanya, Togo ve Uganda."

AÇILAN HER SU KUYUSU İÇİN SU ANALİZİ YAPILIYOR

Konuya ilişkin vakıftan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"İHH tarafından su kuyularının büyük bir bölümü başkent ve merkezlere uzak, genellikle kırsal ve ihtiyacın en yoğun olduğu bölgelere açılıyor. Su kuyularının açılacağı yeri belirleme, ihtiyaç tespiti, fizibilite ve denetim çalışmaları uzman ekipler tarafından yapılırken, açılan su kuyularının her biri için de su analizi gerçekleştiriliyor. Açılan su kuyularının kontrol ve bakımlarını da iki yıl boyunca üstlenen İHH, bu sürenin sonunda ise su kuyularının sorumluluğunu bölge halkına devrediyor."