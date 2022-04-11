İHH'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahiplerine haftanın 6 günü iftar yemeği veriyor.

İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler için günlük 165 kişilik iftar yemeği hazırlandığını söyledi.

Yılmaz, iftar yemeklerinin İHH'nın Gazze'de 2016 yılında Mavi Marmara şehitleri anısına açtığı Mavi Marmara Şehitleri Aşevinde pişirildiğini aktardı.

Yemeğin ramazan ayı boyunca haftada 6 gün verileceğini kaydeden Yılmaz, bu faaliyetin, Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmek, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ulaştırmak için yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, aşevinde ramazan ayı dışında da yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ve yetimler için haftanın 6 günü ücretsiz yemek hazırlandığını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.