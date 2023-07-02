İHH, 2023 yılı kurban çalışmaları kapsamında 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı kurban çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı Türkiye dahil 48 ülkede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdığını duyurdu. İHH ayrıca, bağışçıların destekleriyle 10 ülkedeki 34 bin 312 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye ettiğini açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılı Kurban organizasyonunu "Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir" sloganıyla, Türkiye dahil 48 ülkede gerçekleştirdi. İHH, vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı bağışçıların adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli illerinde İHH'ya bağlı olarak faaliyet gösteren insani yardım dernekleri tarafından da bin 900 hisselik kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

600 BİN 424 AİLEYE PAY DAĞITILDI

İHH tarafından, 600 bin 424 aileye kurbanlık eti dağıtılırken, toplamda 3 milyona yakın kişi dağıtımlardan istifade ettiği açıklandı. İHH, başta deprem bölgelerinde olmak üzere Türkiye'de 6 bin 672 hisselik kurban kesti ve ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan toplamda 250 bine yakın kişi yararlandığı belirtildi. Vakıf ayrıca, Türkiye'de 12 bin 564 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye ettiğini duyurdu.

34 BİN 312 BAYRAMLIK HEDİYESİ

İHH, Türkiye'deki bayramlık dağıtımlarının yanında 9 ülkede daha yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar ulaştırdı. Yurt içindeki dağıtımlar ile birlikte toplam dağıtılan bayramlık sayısı 34 bin 312 olduğu duyuruldu.

48 ÜLKEDE KURBAN KESİLDİ

Bulundukları kıta ve bölgelere göre kurban kesilen ülkeler hakkında İHH tarafından şu bilgilere yer verildi:

"Orta Doğu: Türkiye, Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lu¨bnan, Ürdün

Afrika: C¸ad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya

Orta Asya ve Kafkasya: Mogˆolistan, Gu¨rcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Güney Asya: Banglades¸ (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam

Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadagˆ, Sırbistan (Sancak ve Pres¸ova), Romanya, Ukrayna (Kırım)."