Iğdır Üniversitesi'nden Filistin'e Destek Gösterisi

Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi, polislerin uyguladığı şiddeti kınadı.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü girişinde toplanan öğrenci ve akademisyenler, Türkiye-Filistin bayrakları ile İngilizce ve Türkçe hazırlanmış "Filistin'de soykırım var", "Bebek katili İsrail", "Özgür Gazze" gibi yazılı dövizler açtı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da katıldığı programda, Filistinliler için dualar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Nurullah Özgün, geçen 6 ayda 14 bin 695'i çocuk, 9 bin 670'si kadın olmak üzere 34 bin 456 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 77 bin 575 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Dünyadaki vicdan, ahlak ve erdem sahibi insanların çığlığıdır. Her ne kadar Gazze eylemlerine katılan öğrenciler orantısız güçle, uzaktan eğitim kararlarıyla bastırılmaya çalışılsa da barıştan, huzurdan, adaletten ve insan haklarından yana olanların sesini kısmayı kimse başaramayacaktır." diyen Özgün, Iğdır Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Özgün, şunları kaydetti:

"Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Dünyada mazlum Filistin halkının sesi olan tüm akademisyen ve öğrencilerimize gerek sosyal medya üzerinden gerekse mail yoluyla destek mesajlarımızı ulaştıracağız. Bu noktada uluslararası akademik camiayı da İsrail vahşetine karşı durmaya davet ediyoruz."