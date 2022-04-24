Son dakika haberleri... Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor. Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması içim yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel