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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kalkan-21' operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-21" operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi."

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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