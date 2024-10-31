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TOKİ 2025 yılında 100 bin sosyal konut yapacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor.

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetiminin bütüncül olarak ele alınması ve veriye dayalı etkin işleyen konut piyasasında, barınma hakkı çerçevesinde başta dar gelirliler olmak üzere herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TOKİ'DEN 4 YILDA 200 BİN 68 KONUT

Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor.

Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

TOKİ 2025 yılında 100 bin sosyal konut yapacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak

İklim Değişikliği Sosyal Konut Ekonomi Finans Emlak Yaşam Toki

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

gariban ölmus ne evi yemek yiyemez artik

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